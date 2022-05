No lo descartan: Viruela del mono podría llegar a México según científicos de la UNAM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque hasta este momento no hay ningún caso confirmado relacionado con la viruela del mono en México, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtieron que en la presencia de esta cepa si podría darse entre la ciudadanía, anunció que se hace a un día de haberse lanzado un aviso epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud donde se hace énfasis en la identificación de la enfermedad.

De acuerdo con una investigación hecha por Francisco Monroy López, quien se desempeña e el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 'Máxima casa de estudios', el hecho de poder llegar a presentar casos en México no debería ser motivo de alarma, sino que lo urgente sería ocuparse de no expandir más las contagios para así erradicarla.

"No debemos preocuparnos, sino ocuparnos, porque la probabilidad de que se disemine dependerá de la oportunidad con que se reporte, del conocimiento médico, así como de las políticas que establezca la autoridad, además de que no hay condiciones naturales en México para que esa viruela se pueda perpetuar: hasta ahora no se ha encontrado alguna especie animal que sea reservorio, como ocurre en naciones africanas", argumentó.

La UNAM advierte sobre la presencia de casos relacionados a la viruela del mono en México. Crédito: Twitter @UNAM_MX

Con base a la información que se tiene de este virus, a diferencia del SARS-CoV-2, el cual originó el Covid-19, la viruela del mono no tiene la capacidad de mutar, lo cual haría más sencillo erradicar la enfermedad que, de inicio, se creía endémica de África, al tiempo de contagiarse solo entre primates o roedores domésticos: no obstante, su transmisión también involucra humanos quienes se cree, fueron expuestos tras haber tenido actividad sexual.

Sin embargo, en el caso de los pacientes detectados en países como Inglaterra, España, Canadá o Estados Unidos donde se han confirmado contagios entre la ciudadanía, no se ha identificado alguna especie animal como portadora natural, por lo cual las investigaciones continuarán hasta poder determinar su causa; no obstante, se advierte su llegada para así prestar más atención a los síntomas que la han caracterizado.

"(Un factor) tiene que ver con el agente, es decir, el virus que podría estarse adaptando mejor a situaciones diferentes; individuos susceptibles, porque el porcentaje de población inmunizada es de menos de 30 por ciento y esto hace que un virus parecido, como el del mono, se pueda transmitir a la población", declaró el experto.

La viruela del mono se ha comparado con la viruela ordinaria, enfermedad que se declaró como erradicada en 1980, año en que los humanos dejaron de recibir la vacuna y por lo que se había advertido, una forma de protegerse sería con el suministro del biológico, el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no sería necesario pues no ha habido un factor que determine que la dosis sí estaría protegiendo específicamente contra esta enfermedad, por lo que adquirir de manera masiva las vacunas no sería lo más viable.

La OMS no recomienda la compra masiva de vacunas contra la viruela para tratar la viruela del mono. Crédito: Twitter @larepublica_pe

Fuente: UNAM Global