"Tengan confianza": AMLO asegura que asesinatos de periodistas en México se investigan a fondo

Culiacán, Sinaloa.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, realizada desde Culiacán, Sinaloa, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en todos los casos de periodistas asesinados en México se realizan investigaciones a fondo; asimismo, mencionó que no habrá impunidad por estos crímenes. Lo anterior fue declarado luego de que se le cuestionará por el homicidio de Luis Enrique Ramírez, ocurrido el pasado 5 de mayo en esta entidad.

Este viernes 27 de mayo, el presidente López Obrador informó que el caso del periodista Luis Enrique Ramírez fue un tema que se atendió en la mesa de seguridad de este día, la cual se llevó a cabo previo a la conferencia presidencial; en esta, estuvieron presentes autoridades federales y estatales. No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que desde el día que trascendió el asesinato del comunicado, le pidió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, atender el hecho.

Les pido que tengan confianza y que en poco tiempo podamos dar a conocer todo lo relacionado con la investigación [del homicidio de Luis Enrique Ramírez]”, pidió AMLO en la 'mañanera'. "Es muy poco lo que falta para saber lo ocurrido y que se finquen responsabilidades a los presuntos responsables".

El presidente AMLO informó que asesinatos de periodistas se investigan a fondo. Crédito: Internet

En este mismo discurso, sostuvo que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se puede afirmar que no habrá impunidad ni por este, ni por ningún otro homicidio, pus no hay "complicidades". Aseguró que "ahora no hay impunidad para nadie. Nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México", precisó López Obrador desde Culiacán.

Tengan confianza en que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, sea mi hermano, mi hijo, mi familia. Esto ya cambió”, agregó AMLO.

Finalmente, reconoció que el delito que más le ha costado controlar a su Administración es el de homicidios dolosos, no obstante, aseguró que la política que empezó a emplear en 2018 ha dado resultados; aseguró que disminuir la violencia en México llevará tiempo, pero que tiene esperanza en que la situación del país mejore.

En los primeros años (de la administración) tuvimos incrementos, ya no igual (a años pasados), pero no bajaba. Ha empezado a bajar en los últimos ocho meses o un año. Sostengo que ha empezado a dar resultado la política que empezamos en 2018: que haya trabajo, bienestar, que la gente sea atendida, que no se les dé la espalda a los jóvenes. Todo eso lleva tiempo, pero ya hay resultados", señaló el presidente de México.

Fuente: Conferencia de prensa matutina