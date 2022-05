Hoy No Circula sabatino 28 de mayo 2022: Las placas que descansan en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este cuarto sábado del mes, 28 de mayo del 2022, el programa Hoy No Circula sabatino determina que en la Ciudad de México y el Estado de México deberán descansar los automóviles con holograma 1, que tengan placas con terminación par, es decir 0, 2, 4, 6 y 8. Cabe recordar que los vehículos con holograma 2 no circulan los sábados, sin importar su último número de placa.

Durante este mes que está por terminar, hubo varios días de contingencias ambientales a causa de la contaminación, por lo que varias unidades no pudieron circular por el Valle de México. Según la información de la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), los horarios que establece el programa Hoy No Circula Sabatino son a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Quedarán exentos del programa los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos. Asimismo, los automóviles de personas con discapacidad, transporte escolar, camiones de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad público; asimismo, unidades de Protección Civil y aquellas que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

En el caso de que no se respete el programa Hoy No Circula sabatino, el ciudadano será acreedor a una multa que es de 20 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, equivalente a mil 509.80 pesos hasta los dos mil 264.70 pesos; mientras que en el Estado de México, la sanción corresponderá a mil 460.80 pesos. Estos son los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozába.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México explica que el programa Hoy No Circula se implementa para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes que provienen de las fuentes móviles que circulan por la capital del país, sea cual sea el origen de las placas y/o matrículas, a través de la limitación de su circulación.

Fuente: adn40