¿AMLO acudirá a la Cumbre de las Américas? Esto declaró a una semana del evento de Joe Biden

Ciudad de México.- En una semana se realizará la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, evento que ha causado mucha controversia luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagara con no asistir si no invitaban a todos los países del continente. Si bien el mandatario mexicano ya recibió su invitación al evento, su presencia en este sigue en duda, ya que el gobernador de Estados Unidos (EU), Joe Biden, aún no ha respondido a su petición.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 30 de mayo del 2022, realizada desde Palacio Nacional, presidente AMLO fue cuestionado sobre si asistirá a la Cumbre de las Américas, evento que empezará el próximo 6 de junio y que concluirá el 10 del mismo mes. Al respecto, López Obrador apuntó que su homólogo estadounidense, Biden, no ha respondido a su petición; sin embargo, comprende que este ahora esta ocupado atendiendo lo relacionado con la masacre de Texas.

En la imagen, el presidente Joe Biden y la primera dama, en el memorial que se realizó en Texas, en honor a las víctimas de la masacre. Lo visitó el domingo 29 de mayo. Crédito: CNN

Estamos esperando una respuesta, entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas, por el asesinato de los niños, los jóvenes, y eso lo tiene atareado y estoy seguro que preocupado, porque es una gente buena y si es un asunto que debe de atenderse porque son posturas completamente opuestas", apuntó AMLO en la 'mañanera' de hoy.

No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que asistirá a la Cumbre si al final la Casa Blanca invita a todas las naciones que conforman el continente americano. Por otra parte, en caso de que lo anterior no ocurra, el Gobierno de México será representado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Cabe destacar que aún no se confirma quién asistirá al evento.

Si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la Cumbre, si no se invita a todos los países va a asistir en representación del Gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eso es en esencia, porque queremos cumplir con la Constitución y sobre todo ser consecuentes, aplicando el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos", aclaró el presidente de México.

Fuente: Conferencia de prensa matutina