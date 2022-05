Juez Federal da golpe a las obras de la 4T: Es definitiva la suspensión de un tramo del Tren Maya

Comparta este artículo

Mérida, Yucatán.- Luego de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene pendiente la entrega de la Refinería Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya, el cual abarcará cinco estados del sureste del país y por el cual activistas se han enfocado en detener la construcción de este medio de transporte bajo el argumento de atentar contra el ecosistema que caracteriza a dicha región de la nación, situación por la cual un juez del Juzgado Primero con sede en Yucatán, anunció que se condecía la suspensión de la construcción el tramo cinco debido a que no hay una Evaluación de Impacto Ambiental.

Cabe destacar que esta suspensión fue calificada por la autoridad como definitiva, motivo por el cual se difundió la decisión a través de la organización Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS) quienes celebraron este avance, el cual el Gobierno de México había dicho, no afectaba a la selva e incluso, había total aceptación por parte de los ejidatarios por donde la obra atravesaría.

"Se concede a DMAS A.C. la suspensión definitiva para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo cinco del proyecto Tren Maya", dicta la misiva difundida.

En redes sociales se divulgó el comunicado donde se anuncia la suspensión de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Crédito: Twitter @ernesto_mendez

Además del anuncio antes descrito, dicha organización puntualizó que la suspensión otorgada por el juez federal, abarca la futura construcción de cualquier cosa relacionada al Tren Maya, tales como la "remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material", por lo que con ello, será responsabilidad del Gobierno Federal y de las empresas encargadas de esta obra, aclarar qué sucederá con lo ya construido, pues el tramo 5 del tren ya había sufrido modificaciones anteriormente.

Además de los activistas, artistas y personajes de la vida política del país habían ejercido presión al Gobierno Federal para detener la obra, por lo que incluso se habló de una reunión en Palacio Nacional con el objetivo de explicar que no se afectaba la biodiversidad; no obstante, dicho encuentro fue cancelado horas antes bajo el argumento de no haber recibido respuesta por parte de los interesados en detener esta obra que forma parte de las tres más grandes de la administración de AMLO.

Usuarios celebran la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Crédito: Twitter @AcontecerRM

Fuente: El Financiero, Multimedios