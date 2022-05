"Estaba amarrado": Piden que muerte de Pedro Carrizales, 'El Mijis', se investigue como homicidio

San Luis Potosí.- Fue el pasado mes de marzo cuando se confirmó la muerte de Pedro Carrizales, 'El Mijis', por parte de las autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas. No obstante, la familia del exlegislador y activista ha pedido que su deceso sea investigado como homicidio.

Lo anterior fue revelado por María Elena, viuda de 'El Mijis', en entrevista para Milenio, a tres meses de la desaparición y dos de la muerte de Pedro Carrizales.

Se detalló que, luego de ver las fotos de Carrizales sin vida, proporcionadas por las Fiscalías Generales de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí (FGE), no se cree que el exlegislador haya muerto en un accidente, por lo que se ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso como homicidio.

Asimismo, María Elena mencionó que en las instantáneas presentadas se ve a su difunto esposo "amarrado", por lo que la versión oficial del accidente es rechazada por ella y su familia.

La información que a mí se me ha dado, es de que él tuvo un accidente, que fue un accidente lo que él tuvo…¿y ustedes creen esa versión?, la verdad no. Mira yo vi unas fotografías que me mostraron del cuerpo de él, ahí prácticamente se ve que no fue accidente, ahora sí que prácticamente eso, que estaba amarrado", puntualizó.