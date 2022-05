Hoy No Circula sabatino 7 de mayo: ¿Qué vehículos 'descansan' en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En esté sábado 7 de mayo, el primero del mes, el programa Hoy No Circula aplicará para los vehículos con holograma 1 y número de placas impar, además de los hologramas 2 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el horario del programa es desde las 5:00 a las 22:00 horas de este sábado.

Cabe recordar que durante la tarde del viernes 6 de mayo, la CAMe mantuvo la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México; no obstante, a las 20:00 horas desactivó la alerta, por lo que el Hoy No Circula sabatino aplicará de forma habitual.

Los municipios del Edomex donde aplica este programa son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX explica que el programa Hoy No Circula tiene el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

