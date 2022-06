López Obrador insiste en que se retirará de la política al final de su sexenio; de esto vivirá

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre su retiro, el cual según él ocurrirá el próximo 2024, cuando termine su Administración Federal. Detalló que se retirará de manera definitiva de la política mexicana y que incluso no aceptará ninguna invitación para asistir a eventos. También puntualizó de qué vivirá

En la 'mañanera' de este miércoles 1 de junio del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO afirmó que tras su retiro vivirá de las regalías de sus libros y de la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que le corresponde por su años como trabajador público. Asimismo, detalló al final de su sexenio, en 2024, se alejará a la política de forma definitiva y que la persona que administra sus ingresos en su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez.

Quien me lleva la contabilidad, o mejor dicho, quien administra mis ingresos es Beatriz, y yo lo que pues este, siempre he sostenido, que si tiene uno para lo indispensable, con eso, se le puede dar gracias a la vida”, refirió sobre las regalías de sus libros el presidente AMLO.

Es para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del Issste que calculo va ser de 25, 30 mil mensuales. Trabajé como director del Instituto Indigenista y aporte al Issste y eso lo tengo reconocido, y luego cinco años en el Instinto Nacional del Consumidor , fui director de organización social y luego fui jefe de Gobierno y me hicieron el descuento y ahora también estoy aportando. Voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, agregó el mandatario mexicano.

En este mismo discurso, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano compartió que no le importa el dinero, algo que siempre ha sostenido, pero que eso no significa que desprecie a quien tiene riqueza "bien habida". Agregó que él está en contra de la corrupción en México y de cómo esta ha enriquecido a algunas personas.

No vivo para eso [el dinero], no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto, estoy en contra de la riqueza mal habida, en contra de la corrupción”, destacó.