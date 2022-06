Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto: AMLO hace nueva declaración sobre presidenciables para 2024

Santa María Huatulco, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre un video que circula en redes que muestra un vehículo desfilar con la imagen del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López con la leyenda '#AdánVa', la cual hace alusión a que este sería candidato de Morena para las elecciones presidenciales del 2024. Ante esto, el mandatario mexicano dio una declaración sobre los posibles presidenciables.

El presidente AMLO en la 'mañanera' de este viernes desde Oaxaca. Foto: Conferencia de prensa matutina

En la conferencia de prensa matutina de este viernes 10 de junio, efectuada desde Santa María Huatulco, Oaxaca, López Obrador señaló que no sabía el motivo del vehículo, ni quién habría pagado por dicha propaganda, sin embargo, aseguró que en esta época "ya no hay tapados". En este mismo discurso, el presidente recomendó a los funcionarios del Gobierno que hagan propaganda fuera de su horario laboral.

Lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo es que ya no hay tapados, ya no debe de haber tapados, esa es una práctica antidemocrática, de la época del dedazo [...] Como ya dije hace unos días: si hay alguien que tiene un trabajo en el Gobierno, trabaja sus 16 horas y las ocho que les quedan, de esas ocho pueden utilizar tres para pelar el diente [hacer campaña] y cinco para descansar, también, ¿no?", cuestionó el presidente de México en la 'mañanera' de hoy.

En esta misma intervención señaló que “no se puede que si tienen un cargo, apenas y ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no", respecto a las campañas para la presidencia del 2024 en México. También AMLO recomendó a los funcionarios que aspiran al cargo de jefe de Ejecutivo Federal dejar sus puestos, ya que así "podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente pero ya no ser servidores públicos”.

Por otra parte, insistió en que los posibles presidenciables pueden ser cualquiera que "el pueblo elija", además de la ya sonada jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, o el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, agregó en este nuevo "listado" a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, e incluso al gobernador priista de Oaxaca Alejandro Murat, quien lo acompañó en la 'mañanera'.

Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Mauricio Vila, dije sí cómo no. Me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro, también, que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar. Claudio X. González. Nada más que si se tiene una responsabilidad lo primero es cumplir con la gente”, indicó.