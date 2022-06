Hoy No Circula 13 de junio 2022: Estas placas no transitan en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Para que realices tus actividades sin complicaciones este día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) te indica las restricciones vehiculares de hoy lunes 13 de junio del 2022, según el Hoy No Circula. Cabe destacar que este programa fue creado para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en el centro de la República Mexicana, una de las más contaminadas del mundo.

De acuerdo con las redes sociales de la CAMe, este lunes el programa Hoy No Circula dicta que descansan del tránsito los coches que tienen engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 y 2. Si no respetas lo anterior, puedes ser acreedor a una multa que en la Ciudad de México (CDMX) ascendería a 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, a mil 509.80 a dos 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Estado de México (Edomex) pagarías mil 460.80 pesos.

De igual forma, la CAMe señala que el Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 horas de este lunes y que finaliza en punto de las 22:00 de la noche. También informa que los coches exentos de estas normas son los que cuentan con holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos o adaptados como híbridos y eléctricos; estos pueden circular sin complicaciones en el Valle de México.

¿Qué otros vehículos están exentos del programa Hoy No Circula?

De igual forma, quedan exentos del Hoy No Circula los coches de personas con discapacidad; los que se usan como transporte escolar y para movilizar productos perecederos, residuos peligrosos; así como los automóviles de servicios de seguridad pública, de Protección Civil y de personal de Salud; también pueden circular sin complicaciones las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos.

¿En que estados se aplica el programa Hoy No Circula?

Las normas del Hoy No Circula son válidas en los estados que comprenden la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

