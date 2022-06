López Obrador declara que el Horario de Verano sería eliminado este año: "Es muy probable"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 13 de junio del 2022, efectuada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre el Horario de Verano. Mencionó que es muy probable que este 2022 dicha medida que está vigente desde 1996 desaparezca, debido al rechazo que le tiene la población y a los daños que causaría a la salud.

El Horario de Verano sería suspendido este año, asegura AMLO. Foto: Internet

Es muy probable que ya no haya Horario de Verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie", mencionó AMLO en la 'mañanera' de este lunes.