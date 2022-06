No se está muriendo: Sheinbaum señala que ahuehuete de Reforma está en buenas condiciones

Ciudad de México.- El pasado domingo 5 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, realizaron un festival donde se le dio la bienvenida al ahuehuete que, a partir de ese momento, se encontrará en la denominada Glorieta de la Palma sobre Paseo de la Reforma, lugar donde en abril, se había talado el ejemplar que le dio nombre a este punto de referencia de una de las avenidas más importantes de la capital.

No obstante, tres días después, el ahuehuete que llegó desde Nuevo León, fue impactado por una camioneta procedente del Estado de México, lo cual aseguraron, contribuyó a que este ejemplar no solo luciera inclinado, sino que con el paso del tiempo lo hiciera parecer seco llevando así a los capitalinos y usuarios en redes a asegurar que el árbol ya había muerto y ni siquiera había cumplido un mes en el que es su nuevo hogar.

Foto: @axelmares

Para aclarar la situación, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el ahuehuete no está seco y mucho menos ha muerto; no obstante, se pidió a la Secretaría del Medio Ambiente realizar los análisis pertinente para conocer el estado de salud del ejemplar y, de ser necesario, sería regado todos los días para regresarle el tono verde con el que llegó y el cual se ha ido apagando a raíz del impacto que recibió por el conductor que perdió el control de su vehículo.

"No, no, no está seco, no está seco, yo le pediría a la secretaria de medio ambiente que es la experta, la bióloga en esto, que les informe, pero se está regando todos los días, el ahuehuete, y ya para hacerlo fijo se pondrá el sistema de riego, y ya la secretaria de medio ambiente y los expertos han estado revisando al ahuehuete que les puedan informar", aseveró la mandataria.