Hoy No Circula 16 de junio 2022: Estas placas no transitan en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa a través de sus redes sociales que este jueves 16 de junio del 2022 el programa Hoy No Circula funciona con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y el resto del centro de la República Mexicana. El horario oficial de la reglamentación es desde las 05:00 horas hasta las 22:00 de la noche. Aquí todos los detalles.

Las redes sociales de la CAMe señalan que, según el Hoy No Circula, este jueves 'descansan' del tránsito los vehículos que cuentan con terminación de placas 1 y 2, holograma de verificación 1 y 2 y engomado color verde. Recuerda que si no respetas estas indicaciones podrías ser acreedor a una multa; en la capital pagarás 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, un equivalente de mil 509.80 a dos 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Estado de México (Edomex) pagarías mil 460.80 pesos.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los automotores que quedan exentos del programa son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que son eléctricos e híbridos. También transitan sin restricción los coches de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, y para traslado de productos perecederos y residuos peligrosos; los de trabajadores de seguridad pública, de Protección Civil y de personal de la Salud; también son 'libres' las unidades que funcionan con gas natural.

Recuerda que el programa Hoy No Circula y sus restricciones, las cuales fueron creadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente, se aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), en 18 municipios del Edomex, además de en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro.

En estos 18 municipios del Edomex se aplica el programa Hoy No Circula

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Chimalhuacán

Chalco

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nicolás Romero

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

