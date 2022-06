Mañana caótica en CDMX: Sheinbaum califica de "inaceptable" paro de transportistas

Ciudad de México.- Desde las 07:00 horas de este jueves 2 de junio, la Ciudad de México se vio afectada por diversos bloqueos organizados por grupos de transportistas que exigían el aumento en la tarifa del transporte el cual insistían fuera de hasta cinco pesos por usuario, lo que llevó a las autoridades a no solo desplegar operativos de seguridad, sino también criticar que por esta petición se afectara a cientos de usuarios que no pudieron llegar a tiempo a sus destinos.

En ese sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó de "inaceptable" que se exigiera un aumento pues refirió, se les ha dado apoyo a los transportistas y ellos no han cumplido con su parte del acuerdo, al tiempo que también lamentó que los capitalinos tuvieran que hacer frente a este caos vial pues la Secretaría de Movilidad (Semovi) apuntó que hubo un total de 16 puntos clave a los que se negó el libre acceso; incluso, uno de ellos presentó un conato de riña que ocasionó un despliegue de seguridad mayor para proteger a los ciudadanos afectados.

“La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón ellos no han cumplido, se trata de poner en orden el transporte concesionado en la Ciudad, es verdad que la tarifa de la Ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando, rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociado al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público”, remarcó la mandataria.