'Mañanera': AMLO aún no confirma asistencia a la Cumbre de las Américas; "no hay prisa", dice

Ciudad de México.- La Cumbre de las Américas iniciará el próximo 6 de junio del 2022, en Los Ángeles, California. Pese a que faltan solo cuatro días para la reunión de mandatarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aún no confirma ni niega su asistencia al evento, debido a que se mantiene firme en su postura de que Estados Unidos (EU), el organizador, debe invitar a todas las naciones que conforman América.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 2 de junio del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana señaló que aún no se ha decidido si asistirá a la Cumbre de las Américas o si, en representación del Gobierno de México, irá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La duda continúa debido a que la Casa Blanca aún no ha confirmado la lista final de invitados

Lo de la Cumbre estamos esperando. Ayer un funcionario de EU muy cercano al presidente [Joe] Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hacer distribuir algunas invitaciones, vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el Gobierno del presidente Biden, con sus colaboradores", puntualizó AMLO en la 'mañanera' de este día.

En la imagen, el presidente AMLO en la 'mañanera'. Crédito: Internet

De nueva cuenta, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que la relación entre México y EU es "buena", pese a que el pasado 10 de mayo se desató una polémica porque AMLO amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invitaba a todos los mandatarios del continente. Desde ese día, López Obrador ha señalado que la Casa Blanca ha estado abierta al diálogo. Este día, agregó que "no hay prisa" por confirmar o negar su asistencia.

Son gente que tienen experiencia, son profesionales, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, los respetamos. Estamos a la espera de que se tome una decisión, EU tienen que resolverlo, escuchando a todos, ya saben cuál es nuestra postura y faltan algunos días, cuando tengamos información vamos a darla a conocer".

Insisto, no hay prisa, estamos muy cerca hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles y es hasta la semana que viene, es hasta el miércoles", agregó el presidente de México.

