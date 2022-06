México, un polvorín donde la violencia ya es costumbre; se cometen 84 asesinatos al día

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara vuelve a poner a México en el mapa mundial por la violencia e inseguridad. En un país donde se cometen 84 asesinatos al día, queda claro que no hay región que no sea asediada por el control del crimen organizado.

Ni la desmovilización que hubo por la pandemia del Covid-19, ni el despliegue militar en las calles han logrado disminuir los índices de la violencia homicida en México. Y por el contrario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rebasó la marca de los 120 mil asesinatos en 3 años y medio de gestión, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

No hay tregua

Mayo se consolidó como el mes más violento de 2022 con 2 mil 833 asesinatos registrados, un 11 por ciento más a comparación de abril cuando se registraron 2 mil 554; con ello ya suman 12 mil 737 víctimas de homicidio doloso en los primeros 5 meses del año. También en este mes se reportó el segundo día más violento de la administración de AMLO, el 24 de mayo cuando se registraron 118 homicidios dolosos.

Pese a lo anterior, el presidente sostiene que no va a cambiar la estrategia de seguridad, el "abrazos, no balazos" seguirá hasta finales de sexenio. "No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron, y que los errores en política son como crímenes en el mejor de los casos, son nuestros adversarios", aseguró López Obrador la semana pasada durante la mañanera.

"Por el lado cuantitativo, los datos confirman que México atraviesa por los tiempos más violentos de la historia contemporánea, que estamos estancados en la violencia letal y que de continuar la tendencia este será el periodo sexenal más violento de la historia reciente del país2, advirtió para El Universal el consultor en seguridad, Ricardo Márquez Blas, autor del libro México: Seguridad, violencia y futuro en crisis.

Hasta ahora, 2019 ha sido el año más violento del sexenio de López Obrador cuando se registraron 35 mil 661 asesinatos: 34 mil 689 homicidios dolosos y 972 feminicidios. Aunque si bien la ola de brutalidad no comenzó con AMLO, su gobierno no ha logrado bajar los números previos a la llamada "guerra contra el narcotráfico" por lo que se enfila a las 156 mil 385 víctimas contabilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Sin paz en todo el país

De la violencia que se vivió el quinto mes del año dan cuenta casos como el asesinato de un niño de 3 años al interior de una iglesia en Zacatecas; la masacre de 11 personas en un hotel de Celaya en Guanajuato; el ataque a las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García en Veracruz, entre otros. Lo que da cuenta de que no existe estado o región en el país en donde la violencia no esté presente.

De hecho un documento realizado por el Congreso de Estados Unidos titulado México: Crimen Organizado y narcotráfico muestra que la violencia es generalizada, especialmente donde los cárteles mantienen una disputa por el territorio. De acuerdo con la misma Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la violencia se concentra en seis estados, que a su vez representan el 48 por ciento de los delitos de homicidios dolosos en el país.

En Guanajuato, entidad con mayor número de homicidios dolosos en el país, se registraron 299 asesinatos en mayo, es sabido que el conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el causante principal de la violencia; de enero a mayo el estado registra mil 292 homicidios. La entidad que también registró un alza de homicidios fue Estado de México al contabilizar 237 asesinatos, 36 más que el mes de abril.

Tan extendido está el crimen en el país que el Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que 18 de las ciudades más violentas del mundo están en México. Tres se encuentran en Michoacán; tres en Guanajuato; dos en Baja California; dos en Chihuahua y una en cada uno de los estados de Sonora, Zacatecas, Colima, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa y Jalisco.

Pese a lo anterior el presidente niega que el índice de homicidios sea generalizado y asegura que solo en los estados donde el crimen organizado se disputa hay asesinatos. Además de asegurar que la Ciudad de México es de las más seguras "donde prácticamente no hay homicidios" aunque sea falso.

Sonora, el sexto

El estado no se queda atrás, en mayo se registraron 152 homicidios, lo que significa que hubo 20 delitos más que abril cuando se contabilizaron 132. Sin embargo, marzo se mantiene como el mes con más homicidios en el estado con 174 víctimas, e incluso enero registró 159 asesinatos; en total suman 732 homicidios dolosos en Sonora en lo que va del 2022. Cabe recordar que en Sonora está la segunda ciudad más peligrosa del mundo: Ciudad Obregón dentro de Cajeme, mismo municipio que está considerado entre los 50 prioritarios para el gobierno.

Fuete: Tribuna