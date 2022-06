'Mañanera' de AMLO: Gobierno de la 4T trabaja para recuperar Categoría 1 de seguridad aérea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes 24 de junio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el actual Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) trabaja en recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea, pese a que sus opositores y algunos organismos internacionales se muestren "molestos".

En la imagen, el presidente AMLO. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de este viernes, el mandatario López Obrador dijo que, luego de trascendiera que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) encontrara al menos 20 nuevos puntos a mejorar para la autoridad aeronáutica mexicana regrese a ser Categoría 1, la Administración actual sigue trabajando para que se regrese a dicho nombramiento. Declaró que mucho tiene que ver con que no se construyó el Aeropuerto de Texcoco.

Pues se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el Lago de Texcoco, no se les pasa el enojo, ya se volvieron especialistas en todo", declaró el presidente de México en la 'mañanera'.

Sobre los señalamientos de FAA que recién trascendieron el pasado jueves, dijo que en materia de seguridad aérea se están haciendo todas las peticiones que se hacen, sin embargo, se debe tomar en cuenta que "no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos. Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo, y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa, no profesional”, subrayó AMLO.

No dejarnos apantallar, porque por lo general siempre están los intereses de grupos empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el Estado de derecho, que haya libertades y desde luego no emitir la corrupción y permitir la justicia", agregó el presidente de la República Mexicana.

A través de un comunicado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo ajeno a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México, dijo que la FAA realizó la semana pasada la revisión, convocada por la propia AFAC, con la participación de inspectores de la FAA y representantes de las aerolíneas comerciales.

Los resultados de esta verificación se presentarán en los próximos 30 días; cabe destacar que esta intervención sirvió como un análisis previo de la auditoría definitiva que se tendrá en los siguientes meses, de acuerdo con el comunicado de la AFAC. Fue en mayo del 2021 cuando la FAA degradó de Categoría 1 a Categoría 2 la calificación de seguridad de aviación en México, debido al rediseño del espacio aéreo en el Valle de México.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina