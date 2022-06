Hoy No Circula 25 de junio 2022: ¿Qué unidades 'descansan' hoy en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 25 de junio, cuarto y último del mes, el programa Hoy No Circula aplicará para los vehículos con holograma 1, que tengan placas con terminación par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8; los automóviles con holograma 2 no circulan los sábados, sin importar su último número de placa. Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, Hidalgo y Puebla; los 18 municipios del Estado de México en los que no aplica el Hoy No Circula son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozába.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Fotografía: Twitter @CAMegalopolis

Los horarios que establece el programa Hoy No Circula sabatino para este 25 de junio, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00. Quedarán exentos del programa las unidades con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos; también los automóviles para personas con discapacidad, de transporte escolar, camiones de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública automóviles de Protección Civil y unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Por no respetar el programa Hoy No Circula, la multa es de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX, equivalente a mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México, la sanción es de mil 460.80 pesos. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México establece que el objetivo del programa Hoy No Circula es es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes que vienen de fuentes móviles que transitan por la capital sea cual sea el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

Si bien se ha activado la contingencia ambiental durante las últimas semanas, para hoy la medida se mantiene sin alteraciones, por lo que no habrá Doble Hoy No Circula. Dicha restricción se activa en la zona solo cuando los niveles de contaminación superan los 151 puntos, como una manera de reducir las afectaciones al medio ambiente.

Fuente: Tribuna