Van 10 periodistas asesinados este 2022: AMLO promete "cero impunidad" en muerte de Antonio De la Cruz

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este jueves 30 de junio del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el asesinato del periodista Antonio De la Cruz, el cual ocurrió el pasado miércoles en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En tanto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que son 10 y no 12 los periodistas asesinados en México en lo que va del año.

En la 'mañanera' de este jueves, el presidente AMLO destacó que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional están trabajando en el homicidio del periodista Antonio De la Cruz, quien fuera ultimado la mañana del pasado jueves. Estas acciones se estarían realizando en coordinación con el gobierno del Estado, "pese a las diferencias que se tengan", apuntó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano. En este discurso, apuntó que no habrá impunidad.

Sea quien sea. No hay impunidad, cero impunidad. Trátese de quién se trate, puede ser un hijo mío, para que quede más claro, no se protege a nadie. Así como no se fabrican delitos, también, no hay impunidad", apuntó el presidente sobre las investigaciones que se harán por el asesinato número 10 de periodistas en México este 2022.