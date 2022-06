Hoy No Circula 4 de junio 2022: Estas son las placas con restricción en la CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 4 de junio, primer fin de semana del sexto mes del año, el programa Hoy No Circula, el cual se aplica en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, establece que no podrán circular todos los vehículos con hologramas 2 y 1, con terminación de placas en número impar, anunció la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Dicho programa tiene un horario de operación de entre las 5:00 hasta las 22:00 horas, pero existen algunas excepciones para ciertos vehículos, como los que tienen holograma cero y doble cero, automóviles eléctricos e híbridos, de personas con discapacidad, transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, así como aquellas unidades que funcionen con gas natural.

Fotografía: Twitter @CAMegalopolis

El Reglamento de Tránsito de la CDMX señala que todos los conductores de vehículos motorizados deberán respetar los programas ambientales, o de lo contrario se harán acreedores a una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a una sanción económica de mil 924.40 a dos mil 886.60 pesos. Estos son los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula sabatino este 4 de junio:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX explica que el programa Hoy No Circula Sabatino se realiza con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que transitan en la capital. Por otro lado, para evitar multas y mantener en regla todos los trámites con relación a tu vehículo, te recordamos que el calendario de verificación para este año es:

Engomado Amarillo, terminación de placa 5 o 6: Enero y febrero.

Engomado Rosa, terminación de placa 7 u 8: Febrero y marzo.

Engomado Rojo, terminación de placa 3 o 4: Marzo y abril.

Engomado Verde, terminación de placa 1 o 2: Abril y mayo.

Engomado Azul, terminación de placa 9 o 0: Mayo y junio.

Fuente: Tribuna