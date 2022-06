AMLO, el presidente que ignora a Madres Buscadoras, pero que saluda a la progenitora de 'El Chapo'

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Si hay algo que López Obrador se ha encargado de dejar en claro es que no todas las madres son iguales para él. El presidente ha sido muy criticado por las miles de madres víctimas de alguna injusticia, pues mientras ellas suplican para reunirse, él simplemente prefiere ignorarlas.

Y muy contrario al trato que ellas reciben, AMLO se muestra solidario y respetuoso con la mamá de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; esa diferencia deja en evidencia que para el mandatario las víctimas importan muy poco. En el discurso les promete apoyo, pero la realidad resulta otra con sus acciones.

“NO TIENE NADA DE MALO”

Fue en su conferencia del pasado 2 de junio cuando López Obrador fue cuestionado sobre sí volvería a saludar a la mamá de ‘El Chapo’, sin pensarlo el presidente aseguró que sí, pues es “una señora de la tercera edad y merece todo el respeto”.

No sólo eso, afirmó que no hay ningún problema con saludar a María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante. “Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia”, aseguró en su ‘Mañanera’.

El presidente AMLO no ha tenido audiencia con Madres Buscadoras, pero por 'respeto', saluda a la progenitora de 'El Chapo'. Crédito: Tribuna

López Obrador se dijo lo menos preocupado sobre ello, “no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso”. Y todavía reiteró que a ella sí la saludaría porque solo es la familiar de un delincuente.

El 29 de marzo del 2020, el mandatario visitó el municipio de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, y otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y fue ahí donde se dio el tan polémico encuentro en el que saludó de mano a María Consuelo, lo que despertó fuertes críticas de la opinión pública nacional.

Días después el presidente aceptó haberla saludado por razones humanitarias y de respeto. Sin embargo, no era el primer acercamiento que tenía pues el 14 de febrero de 2019 Loera Pérez le había solicitado al presidente, por medio de una carta, su intervención para poder visitar a su hijo en Estados Unidos antes de que se le dictara una condena a cadena perpetua.

LAS OTRAS MADRES

Y luego están las otras madres que el presidente no voltea ni a ver. Las mamás de las víctimas de desaparición forzada, aquellas mamás que sus hijas han sido víctima de un feminicidio o quienes ven morir poco a poco a su hijo por la falta de medicamentos para las quimioterapias; esas son las otras madres que han sido ignoradas y que pareciera que no merecen “respeto”.

Un ejemplo de esto, es el 10 de mayo de 2021, ese día el presidente decidió suspender la mañanera para ofrecer un concierto por el Día de las Madres mientras afuera de Palacio Nacional más de una decena de ellas se manifestaban por sus desaparecidos exigiendo ser atendidas por el mandatario, pero no fue así, las ignoraron.

“Esta mañanera va a ser especial. No vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas, porque las mamás son primero”, aseguró aquel día. Pero incluso aunque algunas de ellas han hecho huelga de hambre para ser escuchadas, los oídos del presidente se han mostrado sordos.

Una de esas madres ignoradas por el presidente es Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora y líder de Madres Buscadoras de Sonora, uno de los colectivos de búsqueda más grande del país. Flores Armenta ha suplicado reunirse con el mandatario en más de un centenar de ocasiones sin obtener una respuesta.

“Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad, presidente López Obrador. No somos adversarias ni malas personas. Yo sólo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme, señora Beatriz Gutiérrez Müller, sé que a usted la escucha”, suplicó Flores Armenta, pero sin alguna respuesta.

Al igual que ella, cientos de madres se han quedado esperando que el presidente tenga una atención con ellas por “respeto” o “humanidad”, y le ruegan que no haga diferencias pues merecen el mismo trato. Aunque en su conferencia López Obrador asegura atender a todas, las palabras resultan como el viento y en sus acciones se ve que hay de madres a madres en su gestión.

