Hoy No Circula 5 de junio del 2022: ¿Descansan placas en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla?

Ciudad de México.- Si este domingo 5 de junio del 2022 planeas salir a divertirte con tu familia o amigos, es clave que primero consultes si este día habrán restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y demás regiones del Valle de México por parte del Hoy No Circula, programa que fue creado para el cuidado de la calidad del aire y el medio ambiente.

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este domingo 5 de junio el programa Hoy No Circula no tiene restricciones ni en la capital de México ni en el resto de las entidades en donde se aplica. Lo anterior significa que cualquier vehículo, sin importar su terminación de placas, color de engomado u holograma de verificación, podrá transitar durante el día y sin multa alguna por parte de las autoridades mexicanas.

Este domingo no hay programa Hoy No Circula en la Megalópolis

El Hoy No Circula funciona en la Megalópolis del centro de la República Mexicana, la cual está integrada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex, y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, no obstante, este domingo no hay programa activo. Las restricciones volverán a entrar en vigor el siguiente lunes 6 de junio en el horario de 05:00 a las 22:00 horas.

Consulta el programa Hoy No Circula para la siguiente semana.

¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula?

Los únicos coches que están exentos de las restricciones del Hoy No Circula son los que cuentan con holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos. También pueden transitar sin problema los carros de personas con discapacidad, los que se usan como transporte escolar, los que sirven para movilizar perecederos, residuos peligrosos y los coches de servidores de seguridad pública, así como unidades que funcionan con gas natural y los que presten servicios urbanos.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula en México?

El programa Doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación en el Valle de México son elevados, así como cuando los niveles de ozono rebasan los 151 puntos. Estas restricciones incluyen autos con holograma 0 y 00, motocicletas y otros vehículos que generalmente no están contemplados en las normas del programa. Para saber los detalles del Doble Hoy No Circula se tiene que estar atento a los comunicados del Gobierno y de la CAMe.

