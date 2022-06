AMLO cumple amenaza a Gobierno de Joe Biden y no asiste a la Cumbre de las Américas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado 10 de mayo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que no asistiría a la Cumbre de las Américas si el Gobierno de Joe Biden no invitaba a todas las naciones que conforman el continente. Luego de semanas de espera y polémica, este lunes 6 de junio, día que arranca el evento en Los Ángeles, California, el mandatario mexicano confirmó que no asistirá debido a que no fueron convocados todos los países de América.

El presidente AMLO informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas a modo de protesta. Crédito: Internet

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 6 de junio, efectuada desde Palacio Nacional, López Obrador confirmó su inasistencia a la Cumbre de las Américas, reunión de Jefes de Estado que se realizará esta semana. Señaló que en representación del Gobierno de México asistirá el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, como informó el día de amagó a la logística de Joe Biden.

Sobre la Cumbre, puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir. Va en mi representación y la del Gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", declaró AMLO en la 'mañanera' de este lunes.

En esta misma intervención, señaló que cree en la "necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos" y que "no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del Continente Americano". Aseguró que asistir a un evento que "excluye" a las naciones es "seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto hacia las naciones y sus pueblos”, expresó el presidente de México.

No obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano sostuvo que mantiene una buena relación con su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, mas este recibió "presiones políticas" para que no invitara a Cuba a la Cumbre de las Américas. En este contexto, señaló que en julio se reunirá con el gobernador estadounidense para hablar de este tema y de la reforma migratoria, en la que insistirá.

Es un hombre bueno, en este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano, y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en EU, que tiene mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba".

Le mandé a decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio para ver el tema de la integración", agregó AMLO.

Hasta la tarde del domingo, la agencia Bloomberg informó que la Casa Blanca decidió no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, pese a que AMLO y otros mandatarios del continente 'amenazaron' con no ir si no se contemplaba a todas las naciones. Esta acción ha sido causa de polémica a nivel internacional.

