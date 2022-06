López Obrador asegura que el próximo mes se reunirá con Joe Biden en la Casa Blanca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 6 de junio, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas, evento que se realiza esta semana en Los Ángeles, California. Si bien tomó esta decisión a modo de protesta por la exclusión de algunos países del hemisferio, el mandatario mexicano anunció que se reunirá el siguiente mes con Joe Biden.

En la imagen, el presidente AMLO y su homólogo de EU, Joe Biden. Crédito: Internet

Luego de que el presidente López Obrador confirmara su inasistencia a la Cumbre de las Américas, este mencionó que mantiene una buena relación con su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, y que se reunirá con él en la Casa Blanca el próximo mes, es decir en julio 2022. No obstante, el jefe del Ejecuto Federal mexicano aún no confirmó su fecha de salida hacia Washington ni de cuánto sería su estancia.

Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar, en julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creo la comunidad europea y luego pasó a ser Unión Europea así lo necesitamos hacer en América", expresó AMLO en la 'mañanera' de este lunes.

En este mismo discurso, el presidente mexicano mencionó que hablará, entre otros asuntos sobre la unión de América, pues considera que es hora de hacer "un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad". También adelantó que, de confirmar la que sería su segunda reunión con Biden, planteará el tema del combate a la inflación, la integración de las economías entre ambos países, y la reforma migratoria.

Quiero tratarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas, y todo se quiera resolver con medidas coercitivas en materia de migración, y otros temas como el que podamos seguir trabajando juntos en la integración económica con respecto a nuestras soberanías, el poder complementarnos para enfrentar la inflación [...] Tenemos temas que tratar en lo bilateral pero sí quiero aprovechar no solo para hablar de México, sino del Continente Americano", afirmó López Obrador.

Cabe destacar que estas declaraciones las hizo AMLO luego de que anunciara que no asistiría a la Cumbre de las Américas, evento que ha causado mucha polémica a nivel Internacional tras la 'amenaza' del mandatario mexicano, sobre no asistir si no se invitaba a los gobernadores de Cuba, Venezuela y Paraguay. El pasado domingo, autoridades de la Casa Blanca informaron que decidieron no invitar a los países referidos, por lo que López Obrador no asistirá y enviará en presentación del Gobierno de México al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

