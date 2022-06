'Mañanera' de AMLO: Presidente celebra que elecciones 2022 ocurrieron "sin violencia"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 6 de junio, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que las elecciones 2022 que se realizaron en seis entidades para cambiar de gobernador se realizaron sin actos de violencia. Asimismo, envió una felicitación a todos los ciudadanos que participaron en lo que denominó fue una "jornada pacífica".

El pasado domingo se realizaron elecciones en seis entidades de México. Crédito: Internet

Informar que ayer se celebraron elecciones en seis entidades, es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia graves a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos como siempre se portaron a la altura de las circunstancias", compartió el presidente de México en la 'mañanera'.