AMLO reconoce 'levantones' y detenciones en elecciones 2022; "no pasó a mayores", asegura

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes 7 de junio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que sí se registraron actos arbitrarios y 'levantones' durante las elecciones gubernamentales que se desarrollaron en seis entidades de México. No obstante, aseguró que todas las personas privadas ilegalmente de su libertad ya fueron liberadas y que estos eventos "no pasaron a mayores".

En la imagen, el presidente AMLO en la conferencia de prensa matutina. Crédito: Twitter

En la 'mañanera' de este martes, el mandatario AMLO fue cuestionado sobre su declaración del día de ayer, lunes, en la conferencia presidencial, en la que mencionó que las elecciones 2022 ocurrieron sin hechos violentos. Ante esto, López Obrador reconoció que sí hubo detenciones y 'levantones' durante la jornada de los comicios; sin embargo, aseguró que no fue la regla sino la excepción.

Sí hubo estos llamados levantones, estas arbitrariedades, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente todos los que habían sido detenidos, el informe de hoy es que ya están en libertad. Periodistas que fueron detenidos, desaparecidos, los liberaron", declaró el mandatario en la 'mañanera' de hoy.

En esta misma participación, también señaló que las víctimas de estos 'levantones' fueron golpeados, no obstante, fueron entregados con vida, y que no se reportaron víctimas mortales ni agresiones "graves" en los comicios 2022. También puntualizó que estos hechos violentos fueron "casos aislados" ocurridos en Durango o Aguascalientes. Finalmente, dijo que todo fue una estrategia que buscaba que la gente no participara en las elecciones 2022.

Sí, [resultaron] maltratados, insultados [los 'levantados', pero no pasó a más"; aseguró el presidente de México.

