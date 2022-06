Marcelo Ebrard será quien vaya a la Cumbre de las Américas por AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó que será el quien acuda a la Cumbre de las Américas que sucederá en Los Ángeles, California, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien ya había señalado no estaría presente debido a que se excluyó de la lista de invitados a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Mediante una conferencia de prensa organizada por la dependencia, el canciller recalcó que a pesar de la ausencia del mandatario mexicano, la relación entre México y Estados Unidos no se verá afectada, pues cabe destacar, el presidente Joe Biden insistió en que le hubiera gustado mucho que el tabasqueño acudiera; no obstante, no adelantó posible represalias por cancelar su participación en el evento donde se abordarán asuntos que beneficien a todos los países del continente.

"Yo creo que hay una buena relación, tan es así que si no hubiese la invitación del presidente Biden, de todos modos diría hay una buena relación, pero habiendo una invitación para reunirse en julio en Washington los dos presidentes con sus esposas y los equipos de cada cual te da cuenta que la relación es bastante cercana", destacó Ebrard.

Además de apuntar que será él quien acuda en representación de AMLO, el canciller adelantó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual fue impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también se ejecutará en Estados Unidos; incluso, manifestó que el programa se pondrá en marcha a partir de esta semana y con ello, permitirá que los jóvenes que no estudia o trabajan, adquieran conocimiento remunerado por parte de las empresas para así, poder integrarse a la vida laboral.

Si bien el programa del Gobierno Federal estará presente en Estados Unidos, Ebrard Casaubón adelantó que sólo será para la comunidad mexicana que resida en Los Ángeles, ciudad que se ha caracterizado por una gran cantidad de latinos migrantes; no obstante, no se ha hablado de manera oficial de la expansión de este programa a otras ciudades conde también hay una gran cantidad de mexicanos residiendo.

"La comunidad mexicana en Estados Unidos tiene muchas necesidades de carácter social y de respaldo (…), es una instrucción del presidente de decir ‘vamos a invertir directamente en nuestra comunidad en Estados Unidos’ a través de nuestra Agencia de Cooperación y Desarrollo, si estamos apoyando a El Salvador, Honduras, ¿por qué no estamos apoyando a nuestra comunidad?", manifestó el canciller.

