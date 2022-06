Doble Hoy No Circula 8 de junio 2022: Estas placas descansan en CDMX y Edomex por contingencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al igual que en los primeros días del mes de mayo, la noche del pasado martes se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) por lo que este miércoles 8 de junio del 2022 se implementará el programa Doble Hoy No Circula, a fin de disminuir los niveles de ozono en el centro de la República Mexicana; así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La noche del pasado miércoles se activo el programa Doble Hoy No Circula en la ZMVM. Crédito: Twitter @CAMegalopolis

A través de sus redes sociales, la CAMe compartió que la Fase 1 de la Contingencia Ambiental permanecerá durante este miércoles, y que a las 10:00 horas presentarán un nuevo reporte sobre si hay cambios en la concentración de ozono en el Valle de México. Por lo mientras, el Doble Hoy No Circula funcionara en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 de la noche de este día. Los automotores contemplados en este programa son:

Carros de uso particular con holograma de verificación ‘0 y 00', engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 .

3 y 4 . Coches de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Automotores de uso particular con holograma de verificación tipo 1 , cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Unidades que no tengan holograma de verificación, como los coches antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que cuentan con pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, también tienen la misma restricción que a los vehículos que portan holograma ‘2'.

Activan programa Doble Hoy No Circula en la ZMVM. Crédito: Twitter @CAMegalopolis

De igual forma, la CAMe señala que hay restricción de circulación para el 50 por ciento de los automotores que se dedican a despachar gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. También se consideran a los vehículos de carga, ya sea local o federa; estos no podrán transitar desde las 06:00 horas y hasta las 10:00 de la mañana de hoy, Quedarán exentos los coches del Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex..

Finalmente, se suman los taxis con holograma de verificación 1 o 2 que deban dejar de transitar según las disposiciones indicadas en los puntos 1 y 2. A estos se les aplicará el Doble Hoy No Circula desde las 10:00 a las 22:00 horas. Recuerda que la CAMe recomienda no hacer actividades al aire libre este miércoles, pues la calidad del aire no es buena. A las 10:00 horas de este miércoles se volverá a compartir un comunicado sobre el programa.

