"No soy Felipe Calderón": AMLO responde a acusaciones sobre presuntos vínculos con el narco

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los legisladores estadounidenses que lo han acusado de supuestamente tener vínculos con el narco mexicano, luego de que desistiera de ir a la Cumbre de las Américas. La declaración del mandatario trascendió en la conferencia de prensa matutina de este miércoles 8 de junio, efectuada en Palacio Nacional.

En la imagen, el presidente AMLO en la conferencia matutina. Crédito: Twitter

Luego de que los senadores republicanos, Marco Rubio y Ted Cruz, así como el demócrata Bob Menéndez criticaran la postura del mandatario mexicano sobre la Cumbre de las Américas, López Obrador respondió. Asimismo, arremetió contra Rubio, quien ayer en redes sociales lo acusó de haber entregado secciones de México a cárteles de droga, razón por la cual celebró la ausencia de AMLO en el evento que se realizará en Los Ángeles California.

¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, aseveró AMLO en la 'mañanera' de este día.

Luego de puntualizar que él no es como el expresidente Felipe Calderón, ni como su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está encarcelado en Estados Unidos (EU), AMLO acusó a Ted Cruz de ser financiado por fabricantes de armas, y lo retó, junto a Bob Menéndez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense, a que presenten pruebas sobre sus sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Yo no sé, es que no los identifico bien, pero no solo es ese, son tres, es este señor Rubio, del partido Republicano y Ted Cruz también. Todavía Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo a los dos que presenten pruebas", declaró López Obrador.