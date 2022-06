Unión Europea pedirá a partir de mayo de 2023 permiso especial de viaje a mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir de mayo de 2023, los mexicanos que viajen a alguno de los países de la Unión Europea necesitarán permisos especiales, con el objetivo de "mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y combatir actividades criminales y terroristas". El permiso o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) dará la posibilidad a los turistas aztecas realizar visitas de hasta 90 días dentro de un periodo de tres años.

El documento, que podrá tramitarse en línea, tendrá un costo no especificado, el cual deberá cumplirse cuando el usuario finalice la solicitud; para tramitarlo, se necesita del pasaporte mexicano vigente, tarjeta de crédito y/o débito y una dirección de correo electrónico. De acuerdo a la Unión Europea, si un mexicano viajará a los países del espacio Schengen, los cuales se enumeran a continuación, se requerirá de dicho papel:

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

España

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Suecia

Fotografía: Archivo

"En lugar de que los mexicanos necesiten un permiso para Francia o España y se limiten a visitar un único país, tendrán la autorización para entrar en el bloque Schengen y viajar libremente por la zona durante tres meses", explicó la UE; otros países incluidos y que no son miembros del bloque son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, así como países que no pertenecen al área Schengen, como Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania.

Por su parte, Mónica Laborda, doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), detalló que este es un permiso que no es una vida, pues únicamente se piden datos por motivos de seguridad: "no es cuestión de alarmarse, no hay un cambio sustancial. Más bien es un control para el espacio exterior, para reforzar la seguridad en la UE".

Añadió que "es una situación como viajar a Canadá u algún otro país del mundo, donde se pide este requisito como un control fronterizo exterior (que sirve para) tener un mayor orden y control". Asimismo, la experta explicó que el bloque aprobó este documento en 2016 para otros países, y que ahora será requerido para los mexicanos, pero que esto no representa que haya una mala relación con la UE.

Fuente: Tribuna