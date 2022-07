Que no te sorprenda: Autoridades de CDMX implementarán multa por quedarte sin gasolina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reglamento de tránsito de la Ciudad de México ha especificado en remarcar cuáles son los motivos por los cuales los automovilistas podrían ser acreedores a una multa, lo cual no solo incluye el no respetar las señales de tránsito o incluso, circular cuando no está permitido, ya que ahora también se aplicará una sanción a aquellos que, sin tomar las medidas necesarias, se queden varados en medio del tráfico por falta de gasolina.

De acuerdo con lo expuesto en dicho reglamento de tránsito, mismo que está disponible para cualquier automovilista o conductor en general a través del portal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en caso de quedar varado por la falta de combustible es motivo de sanción sin excepción, por lo que es necesario que además de analizar este tópico, los conductores, en especial aquellos que recién salen a la calle a bordo de sus vehículos, analicen en qué situaciones la multa sería de esta cantidad.

"Los conductores de vehículos deben cerciorarse de que su vehículo esté provisto de los siguientes elementos, de acuerdo a la naturaleza propia de cada vehículo: Combustible y lubricante suficiente para su buen funcionamiento", dicta el reglamento.

La multa es de entre 5 y 10 UMAs. Foto: Twitter @TecnoGroupMX

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), especificó que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es lo que se toma como referencia "para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores", por lo que a partir de este 2022 esta medida se reveló, equivale a un total de 96.22 pesos, y, en el caso de recibir una multa por haberse quedado sin gasolina, será de entre 5 a 10 UMAS, siendo un aproximado de 962 pesos lo que se deba pagar.

Considerando lo anterior, se ha remarcado que es mucho más económico ponerle combustible a un tanque, ya sea de un automóvil particular o motocicleta, a ser infraccionado por los uniformados avalados para este fin por el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum; multa que no aplica solo para los conductores de la urbe, sino también para todos aquellos que circulen por las calles de la ciudad.

La multa será para cualquier conductor, no solo de la CDMX. Foto; @TecnoGroupMX

Fuente: Tribuna