'Mañanera' de AMLO: Gobierno no da protección al expresidente Peña Nieto, dice el mandatario

Ciudad de México.- El mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en conferencia de prensa matutina, volvió a referirse al caso del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), quien actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas irregularidades fiscales y financieras. Declaró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por él, no protege al señalado.

En la imagen, el presidente AMLO y el exmandatario EPN. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este lunes 11 de julio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, López Obrador, mencionó que en su Gobierno no se da protección a políticos ni a "nadie" en asuntos judiciales; esto en relación con la información que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre una investigación al expresidente priista que antecedió a AMLO.

Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas, hablan de pactos, de acuerdos [...] Quisieran que nosotros ocultáramos información para […]decir se está protegiendo al expresidente Peña Nieto, no. Nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo", puntualizó el presidente de la República Mexicana.

Por otra parte, López Obrador aseguró que el Gobierno de la 4T "no persigue a nadie" y que serán transparentes respecto a la investigación de EPN ( presidente de México 2012-2018). Recordó que hace un año se realizó la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes de México, y que si bien millones de mexicanos participaron, no fueron los suficientes para que dicha propuesta fuera vinculatoria. Debido a esto, el Gobierno actual no presentará denuncias, dijo AMLO.

Entonces, hubo una consulta (para enjuiciar a expresidentes), millones de mexicanos dijeron que se inician los procesos de investigación, pero no participaron suficientes ciudadanos, no fue vinculatoria la consulta, entonces ya nosotros no vamos a presentar denuncias", recordó el presidente de la República Mexicana.

Finalmente, el mandatario mexicano manifestó que será la FGR la que resuelva sobre la investigación al expresidente Peña Nieto.

Fuente: Tribuna