Cierre de la L1 del Metro ahora afecta a automovilistas; Camiones del RTP cierran calles

Ciudad de México.- Desde el pasado lunes 11 de julio y hasta el mes de marzo del 2023, las estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro desde la terminal de Pantitlán y hasta Salto del Agua estarán cerradas debido a que se realizan obras de mantenimiento, algo por lo que el Gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum aseguró que el primer día de este cierre había sido sin mayores afectaciones luego de haber recorrido la línea a bordo de una motocicleta y adelantado, no sería la única vez; no obstante, los automovilistas no lo sienten de esta manera.

A modo de dar servicio a los miles de usuarios del Metro afectados, se implementó el despliegue de unidades de Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), los cuales derivaron en el cierre de calles de la colonia Doctores pues solo de esta manera podían circular y arribar a las estaciones de manera rápida, lo cual generó caos vial en dicha zona de la ciudad la cual suele tener importantes asentamientos debido a que se encuentra en la región centro.

Primeros reportes señalaron que el cierre de la circulación se dio en específico en las calles José María Vértiz, Dr. Velazco y Dr. Río de La Loza, ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, sitio donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en específico de la subsecretaría de Tránsito, acudieron para guiar a los conductores que a su vez fueron desviados hacia la incorporación a Arcos de Belén, por lo que se siguiere que, en caso de transitar por dicho lugar, considerar cerca de 30 minutos más de trayecto.

En caso de ser resiente de la zona donde la circulación sufrió cortes, los cuales se mantendrán hasta que la Línea 1 del Metro opere con regularidad, deberán identificarse de manera adecuada pues solo a ellos se les abrirá la circulación para poder llegar a sus domicilios. Si no se es resiente, se sugirió que, como alternativa vial se use el Eje Central Lázaro Cárdenas para evitar transitar por la zona.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que una vez que las obras de mantenimiento hayan concluido, los capitalinos podrán gozar d una nueva línea que además sería más rápida; no obstante, mientras esto sucede, se ha pedido paciencia, al tiempo que se agradece la comprensión por las afectaciones viales que genera, no solo para los usuarios del transporte público, sino también para los conductores particulares.

