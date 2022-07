Gente pobre de México, la más afectada por una inflación imparable a nivel mundial

Cajeme, Sonora.- La inflación ha pegado a todos los bolsillos y mantiene la presión sobre una economía que no alcanza a encontrar salidas o formas de abatirla, pero hay quienes han salido más lastimados por el alza de precios: los pobres.

El crecimiento económico postpandemia, la invasión rusa a Ucrania y las dudas de los inversionistas, han detonado alzas en los productos de consumo básicos, siendo los países de ingresos bajos y los de economías incipiente (como México) los más afectados.

Inflación por quincena (tasa anual). Foto: Tribuna

De acuerdo con el Banco Mundial, “los hogares de bajos y medianos ingresos tienden a ser más vulnerables a una inflación elevada que los hogares más ricos”, por lo que, en el caso de nuestro país, la situación es alarmante, pues se considera que el 43.9% de la población vive en uno de los estratos pobres.

Se trata, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 55.7 millones de personas pobres, que hoy sufren los embates de una inflación voraz.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) explica que mientras que la inflación oficial al cierre de junio fue de 7.99%, para el caso de las personas en pobreza llegó prácticamente al 10%, una diferencia de dos dígitos.

Esto se debe a que los hogares con menores ingresos “distribuyen sus gastos de manera distinta a como lo hace los que más tienen”, explica el análisis del IMCO, que luego precisa que mientras el decil con más recursos sólo destina el 28% de sus ingresos en alimentos y bebidas, los más pobres erogan casi el doble, es decir, más de la mitad delo que perciben.

Aquí es donde se explica bien cómo la inflación o el aumento de precios no nos afecta por igual, pues aquellos que se sitúan en los deciles altos de ingresos, no gastan en exceso para procurarse lo básico, algo que no ocurre con los pobres”, explica el economista Rodrigo González.