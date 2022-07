Sheinbaum se compromete a solucionar el pago doble de usuarios de transporte público

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el cierre parcial de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cual ha orillado a los usuarios afectados a usar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para recorrer las estaciones Pantitlán a Salto del Agua, muchos argumentaron que en la rajeta de movilidad de efectuó un cobro doble, el cual causó afectaciones a los ciudadanos y por lo cual la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, argumentó que este cargo doble sería resuelto.

Para ello, la mandataria capitalina instó al titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous, a trasladarse a los sitios afectados de manera personal pues en teoría, los usuarios que hagan transbordes desde el Metro y hasta los camiones RTP no deberían pagar doble; no obstante, no se sabe si el dinero que ya se pagó desde el cierre de esta línea, será regresado a ls usuarios o bien, haya algún tipo de compensación para resarcir el problema.

"Estoy pendiente e informando", mencionó Sheinbaum al respecto.

Twitter @Claudiashein

En el caso del Metrobús, al hacer uso del transborde, es necesario volver a escanear la tarjeta de movilidad en los torniquetes de la estación a la que se pretende ingresar, y aunque hay un límite de 15 minutos para hacer efectivo el ingreso gratuito, debido a que pago se hizo al iniciar el trayecto, se resaltó que sería el mismo sistema para los usuarios que en caso de transbordar desde una de las líneas que convergen con las estaciones cerradas de la denominada línea rosa a las unidades de RTP, momento en que el pago se hace d nueva cuenta causando descontento entre los usuarios.

Hasta ahora, algunos de los afectados han revelado que hay elementos de la Policía Capitalina los que permiten el paso libre debido a que conocen la situación que hay dentro del STC Metro; no obstante, esto no se aplica en todas las estaciones orillando a los ciudadanos a pagar los cinco pesos del ingreso al Metro de la capital y los cuatro pesos extra del RTP que sirve de auxiliar en las estaciones cerradas.

Twitter @Claudiashein

Las estaciones estarán cerradas hasta marzo del 2023 debido a que se hace una remodelación en la mayoría de la línea, lo cual ha sido resaltado por las autoridades capitalinas, estaría beneficiando a todos los usuarios al gozar no solo de instalaciones modernas, sino que también se estima que el trayecto se reduzca hasta 30 minutos de lo que actualmente se empleaba.

Fuente: Tribuna