Redes sociales exhiben abandono de mascotas en CDMX; Una fue rescatada por la SSC

Ciudad de México.- Los casos de maltrato animal desafortunadamente cada vez son más en la Ciudad de México, pues mientras se denuncian mascotas abandonadas en azoteas, hay otras personas que sin temor a ser señalados, abandonan a sus animales de compañía incluso a la vista de todos, justo como ocurrió con un can a quien se ve correr detrás de un vehículo del que presuntamente fue bajado y dejado a su suerte.

El video difundido la tarde del jueves 14 de julio relata que los hechos sucedieron a un costado de la Central de Autobuses de Observatorio y, la persona encargada de captar este cruel momento fue un automovilista que intenta captar la matricula de un automóvil Golf color azul, mismo que el can persigue por algunos metros sin que el o los tripulantes de la unidad le hagan caso; incluso, en algún momento del video se observa como el conductor saca su mano izquierda como en señal de hablarle y, el can al hacerle caso, se acerca a un camellón; no obstante, el auto acelera y deja a la mascota atrás.

Cabe destacar que no se sabe qué sucedió con este 'perrito', pues el video no dejó ver si l apersona que fue testigo de los hechos lo subió a su auto y se encuentra bien o peor aún, tuvo otro destino pues había más carros circulando por la avenida en la que la mascota fue abandonada. Se ha pedido a los internautas que, si uni an el automóvil en cuestión o incluso si se sabe algo del can, se revele ante las autoridades quienes en coordinación con la Brigada Animal, darán seguimiento a este caso.

Del mismo modo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte de un can la cual fue atada y abandonada en las calles de la colonia Del Valle Centro, la cual pertenece a la alcaldía Benito Juárez. Este hecho fue captado por cámaras de videoviligancia, las cuales dejaron ver el momento exacto en que un masculino toma a esta especie de la raza pastor belga malinolis y amarra su correa para después escapar del lugar de los hechos.

Uniformados acudieron en auxilio de esta hembra luego de recibir el reporte de los vecinos de las calles Martín Móndale y Lorenzo, los cuales informaron que la mascota estaba amarrada a una malla y al estar asustado, prefirieron no acercarse pues creyeron que esto afectaría su integridad. Una vez que el can recibió agua y comida, los efectivos procedieron a liberarla y canalizarla a la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial donde una vez que haya sido valorada y rehabilitada, será puesta en adopción.

Fuente: Tribuna