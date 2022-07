Hoy No Circula 16 de julio 2022: ¿Qué placas 'descansarán' este sábado en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este tercer sábado del séptimo mes del año, 16 de julio, el programa Hoy No Circula establece que hoy los automóviles con holograma 1, cuyo último dígito de su placa sea impar, no podrán circular en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México; tampoco podrán transitar los vehículos con holograma 2 y los que tengan placas foráneas, sin importar el dígito de su placa. Estos son los municipios del Edomex en los cuales se aplica el programa Hoy No Circula, que al igual que en la CDMX, tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Fotografía: Twitter @CAMegalopolis

Cabe recordar que el programa Hoy No Circula establece diferentes reglas de circulación para los fines de semana, sin importar el color del engomado con que tenga el vehículo. No obstante, existen unidades que quedan exentas a dicho programa de movilidad, que son las que tienen hologramas cero y doble cero; automóviles eléctricos e híbridos; así como coches de personas con discapacidad.

También vehículos como el transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública; unidades que funcionen con gas natural; vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico; vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico; automotores con matrícula de demostración y/o traslado; motocicletas; y vehículos que porten holograma 'EXENTO'.

La multa que se aplicará a aquellos conductores que no respeten las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a los mil 924.40 a dos mil 886.90 pesos. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX señala que este programa se aplica con la intención de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital; la Megalópolis se encuentra en la región central de México y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Fuente: Tribuna