AMLO: Investigan a juez que amparó a Iberdrola contra multa millonaria; habrían documentos falsos

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en la conferencia de prensa matutina de este martes, que el Gobierno Federal ya investiga a Juan Pablo Gómez Fierro, el juez que otorgó el amparo a la energética española Iberdrola contra la multa millonaria que debía pagar. Esto fue revelado en la 'mañanera' de hoy 19 de julio del 2022, efectuada desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que debido a que el juez Gómez Fierro impidió que Iberdrola tuviera que pagar una multa de 9 mil 145 millones de pesos, ahora está siendo investigado. López Obrador agregó que actualmente se investiga la posible presentación de documentos falsos, los cuales habrían servido para frenar la multa de Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En la imagen, el presidente AMLO en conferencia de prensa. Foto: Internet

Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de [casi] 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”, dijo AMLO en la 'mañanera' de este martes.