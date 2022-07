Viruela del mono en México: Detectan nuevo contagio en NL; hay 2 casos sospechosos en el C5

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 19 de julio del 2022, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León confirmó, mediante un comunicado, un nuevo caso de viruela del mono. Detalló que se trata de un paciente masculino que actualmente está e aislamiento domiciliario, recibiendo tratamiento sintomático. Con este contagio, sumarían dos infectados en la entidad gobernada por Samuel García; además de dos casos sospechosos en el C5.

De acuerdo con el escrito de la Secretaría de Salud estatal, el contagiado, quien está resguardado en su vivienda, descartó que alguno de sus familiares o cercanos haya presentado algún síntoma de la viruela símica. Apuntó que los dos casos sospechosos, que serían de personal del C5, están en estudio ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia (INDRE) y que aún no se confirma que sean positivos.

Confirman dos casos de viruela del mono en Nuevo León. Foto: Internet

La Secretaría de Salud dio a conocer que se han registrado en la entidad dos casos de viruela símica, también conocida como viruela del mono. El primero de ellos se dio a conocer el pasado 7 de julio y ya fue dado de alta, tras cumplir su aislamiento. El segundo paciente es un hombre, el cual se encuentra estable, en aislamiento domiciliario y recibiendo tratamiento sintomático. Ninguno de sus contactos ha presentado síntomas", informó la dependencia gubernamental.

Un medio local de NL declaró que si bien aún no se confirma que personal del C5 del Gobierno de Samuel García esté contagiado de viruela del mono, los pacientes sospechosos no serían casos graves, pues hasta ahora se encuentran estables. Cabe destacar que no se especificó el sexo de los supuestos. Pese a este pequeño brote, se descartó que la Secretaría de Seguridad Pública realice una cuarentena; solo fueron enviados a casa los presuntos infectados.

