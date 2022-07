Extradición de Rafael Caro Quintero a EU: AMLO se pronuncia por señalamientos a Bartlett

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 25 de julio del 2022, efectuada desde el Palacio Nacional en la capital mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la solicitud de extradición que autoridades estadounidenses hicieron para Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos de los últimos años. Pidió esperar a que las investigaciones avancen.

Rafael Caro Quintero, el 'narco de narcos', fue aprehendido el pasado 15 de julio. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este lunes, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano dijo que el proceso contra el 'narco de narcos' capturado hace poco más de una semana en Sinaloa continuará, no obstante se tiene que esperar. Asimismo, pidió no adelantar vísperas ante un posible involucramiento de Manuel Bartlett, quien hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Reiteró que no habrá impunidad para nadie.

No sabemos [si Bartlett será llamado a declarar], es un proceso legal que se va a seguir y continuar, hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad", declaró el presidente de México en la conferencia de prensa de hoy. “Es que es adelantar víspera […] No nos adelantemos, vamos a esperar".

Cabe recordar que el pasado 15 de julio, el fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los capos más famosos y poderosos de México, Rafael Caro Quintero fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Sinaloa; días antes del operativo para dar con el 'narco de narcos', el mandatario López Obrador se había reunido con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

Luego de que trascendiera la detención del capo, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se comunicó con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para agradecer el arresto y hablar sobre la esperada extradición, sobre la que ambos, según el Departamento de Justicia, reiteraron su compromiso.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina