Elecciones presidenciales 2024: AMLO habla sobre la elección de candidatos por Morena

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes 26 de julio del 2022, desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el proceso de selección de candidatos para las contiendas del 2024 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Puntualizó que él no dará una señal al partido para que elijan a su sucesor.

En la 'mañanera' de este martes, el mandatario mexicano puntualizó que en el partido que él fundó, Morena, no hay "dados o cartas marcadas" de cara a la elección del candidato presidencial para el 2024; lo anterior lo dijo al ser cuestionado sobre las declaraciones del equipo de secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard, quienes pidieron "reglas claras y piso parejo" ante presuntos actos anticipados de campaña de otros interesados en la segunda candidatura presidencial del Movimiento. López Obrador refirió que será el pueblo quien elija al candidato a la Presidencia.

El presidente AMLO declaró que será el pueblo el que elija al candidato a la presidencia de México por Morena en 2024. Foto: Twitter

El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta o predilecto. ¿Quién va a decidir? El pueblo", expresó el presidente de la República Mexicana.

Ante esto, AMLO le pidió a los simpatizantes del partido "que tengan confianza", pues "no hay dados cargados, no hay cartas marcadas". Señaló que "fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. ¡No va a haber señal! La señal la va a dar la gente y es muy sencillo", sobre quien sería en candidato a la presidencia de México para 2024 por Morena.

En el caso de los candidatos a la Presidencia: encuesta, y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también, cuando se habla de que no hay piso parejo, ese es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa", agregó López Obrador este martes.