Gobierno de la CDMX y la SSC remarcan que decomiso de droga es el mayor registrado en al urbe

Ciudad de México.- La mañana de este martes 26 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, informaron que en las inmediaciones de la capital y el Estado de México, se ubicaron dos tractocamiones en cuyo interior se transportaba una tonelada de cocaína cuyo destino era el barrio de Tepito, motivo por el que además de decomisar la droga, se consiguió al detención de cuatro hombres.

Tras este hecho, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto y aseguró que el operativo contra el crimen organizado se había logrado gracias la trabajo conjunto entre las autoridades federales y capitalinas, por lo que el haber incautado una cantidad tan elevada de droga, correspondía al mayor decomiso dentro de la urbe, lo que también remarco el jefe de la Policía de la ciudad, Omar García Harfuch.

Twitter @OHarfuch

A través de una conferencia de prensa emitida desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Sheinbaum Pardo reconoció que se obtuvo una alerta sobre del ingreso de la droga procedente de Colombia, misma que además de pretender llegar al denominado ‘barrio bravo’, también iba con destino a la costa oeste de Estados Unidos, de ahí que insistiera en que uno de los principales objetivos de su administración era el de salvaguardar a los capitalinos, al tiempo que se combate a la delincuencia.

"No hay impunidad, no hay complicidad y hay ocupación del Gobierno de la Ciudad y de la Fiscalía General de Justicia para atender, no solamente el tema de decomisos, recuerden que la orientación que tiene todo el Gabinete de Seguridad es atender los generadores de violencia, ahora en casos de este tipo en donde hay un llamado, una alerta pues evidentemente se participa de manera inmediata y se hacen las detenciones”, remató.