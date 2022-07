'Mañanera' de AMLO: Suman 60 casos de viruela del mono; "es de baja letalidad", dice López-Gatell

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), efectuada desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, compartió información sobre la viruela del mono, también llamada viruela símica, en México. Cabe recordar que esta fue declarada emergencia de salud pública internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado sábado.

En la 'mañanera' de este martes 26 de julio, el funcionario de Salud Federal confirmó que, como bien declaró la OMS hace unos días, actualmente hay más de 16 mil pacientes contagiados a nivel mundial de viruela del mono. De este número, solo se han reportado cinco defunciones a lo largo de 75 país. En el caso de México, corte al pasado lunes, se han registrado 60 casos de viruela símica, de los cuales cinco, enfermos que tenían inmunosupresión, fueron hospitalizados.

En doctor Hugo López-Gatell señaló que la viruela del mono es de baja letalidad. Foto: Gobierno de México

"En general, todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones en la piel, y fiebre, dolor, crecimiento en los ganglios linfáticos, etcétera", puntualizó López-Gatell Ramírez, quien además agregó que la enfermedad es de baja letalidad y que no se espera que se propague como Covid-19. Finalmente, presentó el portal https://viruela.salud.gob.mx, diseñado por la Secretaría de Salud.

El subsecretario de Salud Federal señaló que la viruela del mono no se propagará como el Covid-19. Foto Gobierno de México

Esto no es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente, todos tenemos la referencia de covid-19, cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso, esta enfermedad no se va a comportar como Covid-19, no es de propagación universal o extensa", aseguró el subsecretario de Salud Federal.