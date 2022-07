Para apoyar a Salud Pública, López Obrador planea traer más médicos extranjeros a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender el arribo de médicos de origen cubano a México; además de hablar de sus condiciones en el país, adelantó que buscará más especialistas en el extranjero que apoyen al Servicio de Salud Pública. Estas declaraciones las hizo en la conferencia de prensa matutina de este miércoles 27 de julio.

En la 'mañanera' de este día, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario mexicano dejó en claro que los médicos que vinieron de Cuba para integrarse al sistema de salud van a tener el mismo sueldo que sus homólogos de México. También dijo que se les brindará protección. Apuntó que la llegada de especialistas cubanos representa una gran ayuda para los programas de salud que está impulsando.

En la imagen, el presidente AMLO agradece llegada de médicos cubanos. Foto: Gobierno de México

[Los médicos cubanos] van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, a todos tenemos que protegernos, sean mexicanos o sean extranjeros. Y si es de mucha ayuda, porque necesitamos los médicos, generales y especialistas, ya casi estamos al 100 en Nayarit, que es el primero estado [en donde van a trabajar]", declaró AMLO en la conferencia de prensa matutina de este día.

No obstante, en esta misma intervención, señaló que la brigada de médicos cubanos en el país no era suficiente, y que el Gobierno Federal buscará más especialistas en el extranjero. Declaró que se busca contratar a doctores de Europa y Cuba para resolver el déficit de personal sanitario en los hospitales públicos, el cual no se cubrió luego de lanzar la campaña de 'Reclutamiento para médicos especialistas' que tenía 14 mil vacantes.

Vamos a que nos ayuden primero los gobiernos, como es el caso de Cuba, vamos a explorar, estamos viendo eso, países europeos, países que tienen profesionales y que además siempre ayudan o actúan de manera solidaria", puntualizó el presidente de México.

