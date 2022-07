Sal con tiempo: Metro de la CDMX presenta importantes asentamientos en la Línea 9 tras cierre de L1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado 11 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum dio inicio a las obras de remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cual estará cerrado desde Pantitlán y hasta Salto del Agua hasta el mes de marzo del 2023, lo que no solo ha complicado la movilidad en las estaciones afectadas, sino que además el resto de la red de transporte público muestra afectaciones.

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, en el caso específico de la Línea 9, la cual va desde Tacubaya y hasta Pantitlán, había registrado un 30% de aumento en la demanda, lo que si bien representaba vagones llenos durante todo el día, este miércoles 27 de julio fue más complicado usarla, pues los capitalinos que han buscado transportarse en la línea antes mencionada, informaron que el retraso es de más de 20 minutos.

Al respecto, el STC Metro indicó en redes sociales que, para satisfacer la demanda en la denominada línea café, se enviarían vagones vacíos en las estaciones Pantitlán, Puebla y Centro Médico, la cuales son donde ha habido aglomeraciones de personas que, por la presencia de convoyes llenos, no han podido ingresar a los trenes. No obstante, usuarios aseguraron que los trenes vacíos no llegan como el Metro lo había adelantado, lo que ha generado que el sistema de transporte se vuelva tendencia debido a las criticas que ha recibido.

"¿A dónde mandan los trenes? llevó más de una hora en Pantitlán y aún no he podido subir, están lentos los trenes y además se va parando en cada estación, 10 minutos dejen de mentir, por favor", se lee en un comentario.

Twitter @MetroCDMX

El problema de movilidad en esta línea ha persistido desde las primeras horas de este miércoles y, para el mediodía, tiempo local, continuaba registrando problemas para abordar, lo que ha sido ignorado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien tampoco ha dado la instrucción que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) auxilien como lo hacen con la Línea 1 del Metro.

El Metro de la CDMX indicó que con la presencia de lluvia en la capital, el transcurso de los trenes es más lento, lo que generó más molestia entre los miles de usuarios quienes lamentaron que además de tener que esperar para poder abordar, ahora deban de considerar más tiempo por el clima que azota la urbe, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó alerta amarilla en al menos seis alcaldías.

Foto: Grupo Imagen

Fuente: Tribuna