Temblor en México: SSN reporta sismo en Cuernavaca, Morelos; su percepción fue "fuerte"

Cuernavaca, Morelos.- Momentos de pánico y angustia vivieron los residentes de zonas cercanas a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, luego de que se percibiera fuertemente un temblor la noche del pasado martes. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor fue de magnitud 3.3 y su epicentro estuvo a tan solo cuatro kilómetros al noroeste de la ciudad de Cuernavaca, con una profundidad de cinco kilómetros.

El Gobierno del Estado de Morelos detalló que el siniestro ocurrió a las 22:23 horas, tiempo local, del pasado martes 26 de julio. Puntualizó que el movimiento sísmico fue percibido en algunas áreas de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) y que si bien el temblor fue de magnitud 3.3, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (Cepcm) se movilizó tras el reporte para revisar los estragos.

SSN informa sobre temblor con epicentro cerca de Cuernavaca, Morelos. Foto: Twitter

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informa que siendo las 22:23 horas de este martes, el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer un sismo de magnitud 3.3 grados, con epicentro al Noreste de Cuernavaca, por lo cual, fue percibido en algunas áreas de la zona metropolitana", escribió el Gobierno del Estado de Morelos en un comunicado de prensa.

La autoridad estatal detalló que el movimiento telúrico tuvo una percepción fuerte, pero de poca duración; agregó que se trató de un sismo local, superficial de baja magnitud, por lo cual solo se sintió en un radio cerca del epicentro. Ante esto, elementos de la dirección de Atención a Emergencias y Desastres, en coordinación con la Cepcm, realizaron recorridos en el área y mantuvieron comunicación con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Finalmente, le Gobierno estatal recordó a la población que los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante fomentar una cultura de la prevención; asimismo, hizo un llamado a la población para que se mantuviera alerta a los comunicados oficiales de las autoridades. Pidió evitar difundir información que no tenga soporte científico o que no haya sido validada por instituciones gubernamentales correspondientes.

La CEPCM se mantiene atenta para cualquier emergencia con la finalidad de atender cualquier eventualidad que se pueda presentar, por lo que pone a disposición el número (777) 100 05 15 para solicitar el apoyo de esta dependencia estatal", finaliza el comunicado.

Fuente: Tribuna y Gobierno del Estado de Morelos