'Mañanera' de AMLO: Presidente celebra 25 años del SAT; "no han aumentado impuestos", dice

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 4 de junio del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumple 25 años funcionando. Declaró que, actualmente, no han aumentado ni se han creado nuevos impuestos.

Funcionarios del SAT estuvieron presentes en la 'mañanera'. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de este lunes, López Obrador destacó, en medio de la celebración de 25 años del SAT, que en su Administración no se han aumentado los impuestos, compromiso que hizo al arribar al poder. De igual forma, dijo que la práctica de evasión fiscal "se terminó", por lo que agradeció a todo el pueblo de México; agregó que con las nuevas políticas ya no se realiza la "condonación de impuestos" a empresarios.

Se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, esto no sucedía antes. Al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos [...] Quiero también dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas bancos, a los potentados, que no pagaban impuestos, Ya no hay condonación de impuestos", declaró el presidente de México en su conferencia de este lunes.