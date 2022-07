Metro de la CDMX queda mal a los usuarios de nuevo: Servicio en L2 es suspendido y genera caos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 4 de julio, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó a los usuarios que el servicio de la Línea 2, la cual corre desde Cuatro Caminos y hasta Taxqueña estaba suspendido desde la estación San Antonio Abad hasta la terminal de Taxqueña debido a un corto circuito entre estaciones, lo cual ha complicado a cientos de usuarios el poder llegar a sus destinos tanto educativos como laborales.

Según los primeros reportes, un flamazo se presenció a la altura de la estación Xola y Villa de Cortés, por lo que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, confirmó que se trató a un corto circuito en la subestación de rectificación entre ambas estaciones, de ahí que no haya servicio en más estaciones de la misma red de transporte colectivo, la cual es de las más utilizadas durante las denominadas 'horas pico'.

Me informa el director del @MetroCDMX de un corto circuito en la subestación de rectificación entre Xola y Villa de Cortés. Por tal motivo se suspendió el servicio de forma temporal en línea 2. He instruido al director de Metro y a la secretaria de @SGIRPC_CDMX para que se trasladen de inmediato al sitio. Al secretario de @semovi para servicio emergente de @RTP_CiudadDeMex y a la @SSC_CDMX para todo el apoyo", manifestó la mandataria.

En ese sentido, la mandataria capitalina informó que derivado de este incidente, se había dado la instrucción a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar una investigación a fondo, por lo que será la dependencia la que se encargue de emitir un reporte más detallado en las siguientes horas y con ello, revelar cuál fue la causa de este siniestro que al momento, ha causado afectaciones viales en la zona, al tiempo de reportarse problemas para trasladar a los usuarios del metro.

Hace unos días, el Gobierno capitalino informó que la Línea 1 del mismo sistema de transporte no daría servicio desde Pantitlán y hasta la estación Salto del Agua, por lo que el servicio de Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP, por sus siglas en inglés), daría servicio a los usuarios para evitar mayores afectaciones; no obstante, se ha reportado que este es eficiente pues no hay las suficientes unidades para atender la demanda.

Asimismo, el pasado 1 de julio un vagón de la Línea 9 sufrió un incendio debido a que se generó un corto circuito en las vías del tren luego de la presencia de un objeto metálico, lo cual también retrasó el servicio y afectó a cientos de usuarios. En ese caso, el servicio se retomó horas más tarde; sin embargo, lo ocurrido en la Línea 2 tiene fecha para la reanudación del servicio pues según informó la red de transporte, será "hasta nuevo aviso".

