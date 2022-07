Tras explosión en el Metro de la CDMX; Claudia Sheinbaum no descarta sabotaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cerca de las 08:30 de la mañana de este lunes 4 de julio, se registró una explosión en una subestación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la cual se encuentra entre las estaciones de la Línea 2, Xola y Villa de Cortés, motivo por el cual los usuarios de este sistema a de transporte público tuvieron que ser auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Metro para salir del convoy que se quedó varado entre dichas estaciones ya que no pudo moverse.

Del mismo modo, el servicio desde la estación San Antonio Abad y hasta la terminal de Taxqueña, fue suspendido "hasta nuevo aviso", por lo que miles de usuarios registraron caos para poder llegar a sus destinos laborales y educativos y hasta se viralizaron las imágenes donde personal de la Policía los traslada a bordo de sus unidades, motivo por el cual Claudia Sheinbaum, mandataria de la CDMX, pidió a la Fiscalía iniciar una averiguación que permitirá conocer los motivos que derivaron en este corto circuito.

Te podría interesar MÉXICO Metro de la CDMX queda mal a los usuarios de nuevo: Servicio en L2 es suspendido y genera caos

Horas después del siniestro, la funcionaria apuntó en rueda de prensa que hasta que no haya un reporte oficial, no se puede descartar la hipótesis de que esta explosión haya sido por un sabotaje; sin embargo, no apuntó que fuera un hecho ya que, como se mencionó anteriormente, es necesario esperar el dictamen oficial para conocer las causas que dejaron por más de dos horas la línea sin dar servicio.

No hay que descartarlo, la verdad", dijo la mandataria.

El pasado viernes 1 de julio se reportó un incendio en uno de los vagones de la línea 9, en específico en la estación Velódromo, incidente que también pausó el servicio por al menos una hora, lo que ha dado pie a que, en redes sociales, haya reclamos al actual Gobierno capitalino por la poca apencó que ha recibido esta red de transporte público, en especial luego del desplome del tramo elevado de la Línea 12, ocurrido el pasado 3 de mayo del 2021 y el cual dejó a un total de 26 personas sin vida.

En ese sentido, se informó que Florencia Serranía, quien en esa fecha fungía como directora del Metro de la CDMX, sería llamada a comparecer como parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la ciudad, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), algo por lo que Sheinbaum Pardo manifestó, la exdirectora del Metro, ya había aportado mucha información para esclarecer el caso.

Fuente: Tribuna