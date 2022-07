AMLO arremete contra FGE de Campeche por operativo en mansión de Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Ciudad de México.- En presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al final de la conferencia de prensa matutina de este martes 5 de julio, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, expresó su "inconformidad" contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, luego de que irrumpieron por la fuerza, con orden de un Juez, en la mansión del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

El presidente AMLO y Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Foto: Internet

El jefe del Ejecutivo Federal mexicano criticó "la forma" en la que entraron al inmueble ubicado en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo y en el que participaron al menos 30 agentes de la Policía Ministerial, así como de Seguridad Pública del estado, quienes utilizaron equipos especiales para forzar las puertas e ingresar al predio. López Obrador aseguró que Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas "no es santo de su devoción", mas no le pareció la forma en la que ocurrió el operativo.

Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas", agregó el presidente de México.